На центральному вокзалі Берліна жінка з дитиною кинулась під потяг

Поліція Берліна почала розслідування у зв'язку зі смертю жінки на центральному вокзалі німецької столиці, після чого його повністю закрили й призупинили рух поїздів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За повідомленнями ЗМІ, близько 18:20 за місцевим часом у середу жінка з дитиною зійшла з платформи на колію. Незабаром після цього її збив потяг далекого прямування ICE, що прибув на станцію.

Пожежна служба Берліна повідомила, що після "трагічного інциденту" на місці перебуває великий контингент екстрених служб.

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"Одна людина була збита потягом і померла на місці. Ще одна людина отримала важкі поранення", – додали в екстрених службах німецької столиці, де зазначили, що свідкам надають необхідну допомогу.

За словами очевидців, постраждалій дитині, яку гелікоптером відправили у відділення інтенсивної терапії, не більше п'яти років.

Очевидці також розповіли поліцейським та рятувальникам, що жінка хотіла накласти на себе руки.

Нагадаємо, в минулому році суд Парижа поклав на залізничного оператора SNCF відповідальність за смерть кішки, яку на початку року переїхав поїзд, і наклав на нього штраф.