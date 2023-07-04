У Франції оштрафували оператора залізниці через смерть кішки на вокзалі

Суд Парижа у вівторок поклав на залізничного оператора SNCF відповідальність за смерть кішки, яку на початку року переїхав поїзд, і наклав на нього штраф.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У вироку SNCF розкритикували за нездатність "скерувати людські ресурси, необхідні для порятунку кота", якого переїхав потяг. Залізничний оператор визнаний винним у недбалості й буде змушений сплатити 1000 євро штрафу.

SNCF Voyageurs – дочірня компанія групи SNCF, що відповідає за пасажирські залізничні перевезення – також була зобов'язана виплатити по 1000 євро відшкодування збитків кожному з двох позивачів, яким належала кішка.

Адвокат позивачів на фінальному слуханні засудив "неприпустимий акт", підкресливши, що "через покинутий багаж поїзд зупиняють, а через тварину – ні". Натомість захист SNCF закинув зоозахисним організаціям "інструменталізацію" справи.

Нагадаємо, нещасний випадок стався у січні 2023 року на паризькому вокзалі Монпарнас. Кішка на ім’я Неко вирвалася у своїх власників, жінки з дочкою, які мали повертатися до Бордо, і втекла під вагони найближчого потяга.

Власники одразу звернулись до працівників залізниці з проханнями затримати відправлення потяга й дозволити забрати кішку з колій. Їм відмовили, і під час відправлення потяга кішка загинула.

Ситуація набула широкого розголосу у Франції та обурила широку громадськість, відреагував навіть міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен, що пообіцяв навчання для поліцейських із поводження з тваринами.

Оператору SNCF закидали невиправдану байдужість до кішки та її власників, тому що в разі втручання працівників залізниці загибелі тварини можна було б запобігти.