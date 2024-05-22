На центральном вокзале Берлина женщина с ребенком бросилась под поезд

Полиция Берлина начала расследование в связи со смертью женщины на центральном вокзале немецкой столицы, после чего его полностью закрыли и приостановили движение поездов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По сообщениям СМИ, около 18:20 по местному времени в среду женщина с ребенком сошла с платформы на рельсы. Вскоре после этого ее сбил поезд дальнего следования ICE, прибывший на станцию.

Пожарная служба Берлина сообщила, что после "трагического инцидента" на месте находится большой контингент экстренных служб.

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"Один человек был сбит поездом и скончался на месте. Еще один человек получил тяжелые ранения", – добавили в экстренных службах немецкой столицы, где отметили, что свидетелям оказывают необходимую помощь.

По словам очевидцев, пострадавшему ребенку, которого вертолетом отправили в отделение интенсивной терапии, не более пяти лет.

Очевидцы также рассказали полицейским и спасателям, что женщина хотела покончить с собой.

Напомним, в прошлом году суд Парижа возложил на железнодорожного оператора SNCF ответственность за смерть кошки, которую в начале года переехал поезд, и наложил на него штраф.