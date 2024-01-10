Швейцарка на візку впала на рейки під потяг, але дивом вижила

У Швейцарії 70-річна жінка на інвалідному візку вижила після того, як упала на рейки, по яких проїхав потяг.

Про це повідомила поліція кантону Ааргау на півночі Швейцарії, повідомляє "Європейська правда".

Інцидент стався у вівторок, 9 січня, по обіді. Поліція Ааргау отримала повідомлення про те, що літня жінка з інвалідним візком та електричним кермом з невідомих причин впала на колію на станції Кайзераугст.

У цей час до станції наближався потяг, який мав проїхати її без зупинки. Машиніст не встиг загальмувати й потяг проїхав над жінкою.

Та позаяк пенсіонерка впала якраз між двома коліями, потяг майже не зачепив її. "Їй дуже пощастило, і вона отримала лише незначні травми", – кажуть у поліції Ааргау.

70-річну жінку доставили до лікарні разом із іншим потерпілим, який отримав легкі травми від деталей візка, що відлетіли через рух потяга.

Причини аварії все ще з'ясовуються, але поліція наразі виключає можливість причетності третіх сторін. На певний час залізничний рух у Кайзераугсті обмежили.

У 2016 році "ЄвроПравда" розповідала, як 19-річна дівчина в Австрії вижила після падіння з мосту з висоти 105 метрів.