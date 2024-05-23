Кількість депортацій з Німеччини цього року зросла на третину

У першому кварталі цього року з Німеччини було депортовано значно більше людей без статусу резидента, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Кількість депортацій у Німеччині зросла більш ніж на третину в першому кварталі цього року.

Станом на кінець березня з Німеччини було депортовано 4791 особу без дозволу на проживання. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, це приблизно на 34 відсотки більше.

Реклама:

У період з січня по березень Північна Македонія лідирувала за кількістю громадян, яких у неї повернули, за нею йдуть Туреччина та Грузія.

Однак депортації часто не відбуваються. У першому кварталі поточного року 7 048 запланованих репатріацій не відбулися. Більшість з них не вдалося знайти, або ж рейси були скасовані. Медичні причини відігравали роль значно рідше.

Лівий політик Клара Бюнгер звинуватила федеральний уряд у "депортаційній манії". "Здається, з боку влади зникають моральні заборони", – сказала вона.

Згідно з інформацією Федерального міністерства внутрішніх справ, у березні в Німеччині проживало близько 234 000 осіб, які були зобов'язані покинути країну, 46 000 з яких не мали так званого дозволу на толерантне перебування. Люди з дозволом на толерантне перебування зобов'язані покинути країну, але не можуть бути депортовані з певних причин, наприклад, через відсутність документів, що посвідчують особу, або через хворобу. Термін толерантного перебування завжди обмежений.

Зазначимо, що кількість нових заяв про надання притулку в Німеччині значно скоротилася в першому кварталі 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У країнах ЄС загалом за 2023 рік оформили заявки на притулок понад мільйон громадян третіх країн – на 20% більше, ніж у 2022 році, але все ще менше, ніж на піку міграційної кризи під час війни у Сирії.