У Німеччині на 20% зменшилася кількість заяв про надання притулку в 2024 році

Кількість нових заяв про надання притулку в Німеччині значно скоротилася в першому кварталі 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Згідно з даними Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF), у період з січня по березень подали 65 419 первинних заяв про надання притулку, що на 19,2% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер заявила, що це свідчить про те, що дії уряду працюють.

"Ми продовжуємо захищати багатьох людей від війни і терору і в той же час ефективно обмежуємо кількість тих, хто не потребує нашого захисту", – зазначила вона.

За її словами, тимчасові перевірки на кордоні, що запровадили в жовтні, дозволили запобігти 17 600 нелегальним в'їздам, і за цей період поліція арештувала понад 700 осіб, які займалися контрабандою.

"Ми продовжуватимемо перевірки на кордоні стільки, скільки буде необхідно для постійного ефективного стримування нелегальної міграції", – вказала Фезер.

За даними BAMF, найбільше заяв про надання притулку в першому кварталі 2024 року подали громадяни Сирії – трохи менше 20 тисяч, за ними йдуть громадяни Афганістану (10 198) та Туреччини (10 119).

За цей період влада прийняла рішення щодо 80 651 первинних та наступних заяв, де статус надали менш ніж половині заявників, або 46,1%.

Раніше повідомляли, що за 2023 рік у країнах ЄС оформили заявки на притулок понад мільйон громадян третіх країн – на 20% більше, ніж у 2022 році, але все ще менше, ніж на піку міграційної кризи під час війни у Сирії.

Нагадаємо, Фінляндія закликала Євросоюз виробити спільну відповідь на використання Росією міграції до ЄС як зброї після того, як країні через спроби такого гібридного тиску довелося закрити сухопутний кордон з РФ.