Количество депортаций из Германии в этом году выросло на треть

В первом квартале этого года из Германии было депортировано значительно больше людей без статуса резидента, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Количество депортаций в Германии выросло более чем на треть в первом квартале этого года.

По состоянию на конец марта из Германии было депортировано 4791 человек без вида на жительство. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это примерно на 34% больше.

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В период с января по март Северная Македония лидировала по количеству граждан, которых в нее вернули, за ней следуют Турция и Грузия.

Однако депортации часто не происходят. В первом квартале текущего года 7 048 запланированных репатриаций не состоялись. Большинство из них не удалось найти, или же рейсы были отменены. Медицинские причины играли роль значительно реже.

Левый политик Клара Бюнгер обвинила федеральное правительство в "депортационной мании". "Кажется, со стороны властей исчезают моральные запреты", – сказала она.

Согласно информации Федерального министерства внутренних дел, в марте в Германии проживало около 234 тысячи человек, которые были обязаны покинуть страну, и 46 тысяч из них не имели так называемого разрешения на толерантное пребывание. Люди с разрешением на толерантное пребывание обязаны покинуть страну, но не могут быть депортированы по определенным причинам, например, из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, или из-за болезни. Срок толерантного пребывания всегда ограничен.

Отметим, что количество новых заявлений о предоставлении убежища в Германии значительно сократилось в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В странах ЕС в целом за 2023 год оформили заявки на убежище более миллиона граждан третьих стран – на 20% больше, чем в 2022 году, но все еще меньше, чем на пике миграционного кризиса во время войны в Сирии.