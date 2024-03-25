До ЄС торік прибуло більше мільйона шукачів притулку, але менше, ніж на піку війни у Сирії

За 2023 рік у країнах ЄС оформили заявки на притулок понад мільйон громадян третіх країн – на 20% більше, ніж у 2022 році, але все ще менше, ніж на піку міграційної кризи під час війни у Сирії.

Про це повідомив Євростат, пише "Європейська правда".

Протягом 2023 року заявки на притулок у країнах ЄС подали 1048900 осіб, порівняно з 873 тисячами у 2022 році.

Ця цифра зростає вже третій рік поспіль, але ще нижча, ніж на піку міграційної кризи 2015-2016 років через війну у Сирії.

Нагадаємо, до статистики не входять громадяни України, які виїхали через війну, оскільки вони отримали можливість тимчасово проживати в країнах ЄС за іншим юридичним механізмом – "тимчасовим захистом".

Першу трійку заявників очолюють громадяни Сирії, Афганістану і Туреччини (17%, 10% і 9% відповідно). По 6% складають громадяни Венесуели і Колумбії.

Серед країн ЄС найбільше навантаження припадає на Німеччину – там зареєструвалися майже третина усіх заявників, 329 тисяч осіб, які перший раз подають заявки.

Друге місце розділили Іспанія і Франція з 14% заявок, на третьому Італія з 12%. На ці чотири країни сукупно випадає майже дві третини усіх охочих отримати притулок у ЄС.

Якщо ж оцінювати кількість заявників відносно кількості населення країни, статистика відрізняється: найвища частка шукачів притулку відносно місцевих мешканців на Кіпрі (13 на 1000 осіб), в Греції та Австрії (по 6 на 1000 осіб).

В середньому у ЄС це двоє шукачів притулку на 1000 населення.

Нагадаємо, Фінляндія закликала Євросоюз виробити спільну відповідь на використання Росією міграції до ЄС як зброї після того, як країні через спроби такого гібридного тиску довелося закрити сухопутний кордон з РФ.

Польща останніми днями фіксує підвищену кількість спроб перетину кордону з території Білорусі.