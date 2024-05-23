Politico назвало країни, які хотіли б у новій ЄК важливу для України посаду з розширення

Посаду єврокомісара з питань розширення у новій Єврокомісії після виборів хотіла б отримати Австрія, але на цей портфель є і низка потенційних претендентів серед "друзів України".

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Politico від 23 травня з прогнозами щодо того, як може виглядати наступний склад Єврокомісії після європейських виборів.

Згідно з цими чутками, Відень зацікавлений отримати портфель єврокомісара з питань сусідства і розширення (який зараз належить Оліверу Варгеї від Угорщини). Кандидаткою на цю посаду може стати Каролін Едтштадлер. У поточному складі ЄК Австрія має портфель єврокомісара з питань бюджету й адміністрування, на цій посаді працює Йоганнес Ган.

Зазначимо, у попередньому складі ЄК 2014-2019 років Австрія вже мала посаду єврокомісара з питань розширення (її обіймав той самий Йоганнес Ган), тож є сумніви, що їй погодяться віддати їй цю сферу відповідальності повторно через такий короткий термін.

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Для України призначення представника Австрії на цю посаду створює певні ризики через особливе ставлення Відня до країн Західних Балкан і прагнення нарешті забезпечити їхній вступ у ЄС – що, у свою чергу, може гальмувати Україну і Молдову, якщо де-факто вони будуть швидше рухатися до вступу.

Від Латвії у ЄК може знову піти Валдіс Домбровскіс, який зараз відповідає за питання торгівлі і має дуже добрі стосунки з Урсулою фон дер Ляєн. Як вважають, йому можуть запропонувати якусь посаду, пов’язану з Україною. Не виключено, що це буде сфера розширення.

Потенційно сфера розширення може дістатися й іншим "друзям України", які висловлюють інтерес до посад, пов’язаних з міжнародними питаннями. Так, дуже ймовірним кандидатом у Єврокомісію від Литви називають очільника МЗС Габріелюса Ландсбергіса, і він претендуватиме на сферу, пов’язану з міжнародними відносинами.

Фінляндію також згадують серед інших можливих претендентів на цей мандат, хоча він не є для Гельсінкі пріоритетним.

У мандаті єврокомісара з розширення може бути зацікавлена і Польща, хоча найбільш бажаною для неї є нова посада комісара з питань оборони.

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