Politico назвало страны, которые хотели бы в новой ЕК важную для Украины должность по расширению
Должность еврокомиссара по вопросам расширения в новой Еврокомиссии после выборов хотела бы получить Австрия, но на этот портфель есть и ряд потенциальных претендентов среди "друзей Украины".
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале Politico от 23 мая с прогнозами, как может выглядеть следующий состав Еврокомиссии после европейских выборов.
Согласно этим слухам, Вена заинтересована получить портфель еврокомиссара по вопросам соседства и расширения, который сейчас принадлежит Оливеру Вархеи от Венгрии. Кандидатом на эту должность может стать Каролин Эдтштадлер. В текущем составе ЕК у Австрии есть портфель еврокомиссара по вопросам бюджета и администрирования, на этой должности работает Йоханнес Хан.
Отметим, в предыдущем составе ЕК 2014-2019 годов Австрия уже имела должность еврокомиссара по вопросам расширения, которую занимал Хан, поэтому есть сомнения, что ей согласятся отдать ей эту сферу ответственности повторно через столь короткий срок.
Для Украины назначение представителя Австрии на эту должность создает определенные риски из-за особого отношения Вены к странам Западных Балкан и стремления наконец обеспечить их вступление в ЕС – что, в свою очередь, может тормозить Украину и Молдову на пути к ЕС, если де-факто они будут быстрее двигаться к вступлению.
От Латвии в ЕК может снова пойти Валдис Домбровскис, который сейчас отвечает за вопросы торговли и имеет очень хорошие отношения с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как полагают, ему могут предложить какую-то должность, связанную с Украиной. Не исключено, что это будет сфера расширения.
Потенциально сфера расширения может достаться и другим "друзьям Украины", которые выражают интерес к должностям, связанным с международными вопросами. Так, очень вероятным кандидатом в Еврокомиссию от Литвы называют нынешнего главу МИД Габриэлюса Ландсбергиса и он будет претендовать на сферу, связанную с международными отношениями.
Финляндию также упоминают среди других возможных претендентов на этот мандат, хотя он не является для Хельсинки приоритетным.
В мандате еврокомиссара по расширению может быть заинтересована и Польша, хотя наиболее желательной для нее является новая должность комиссара по вопросам обороны.
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