Politico назвало страны, которые хотели бы в новой ЕК важную для Украины должность по расширению

Должность еврокомиссара по вопросам расширения в новой Еврокомиссии после выборов хотела бы получить Австрия, но на этот портфель есть и ряд потенциальных претендентов среди "друзей Украины".

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале Politico от 23 мая с прогнозами, как может выглядеть следующий состав Еврокомиссии после европейских выборов.

Согласно этим слухам, Вена заинтересована получить портфель еврокомиссара по вопросам соседства и расширения, который сейчас принадлежит Оливеру Вархеи от Венгрии. Кандидатом на эту должность может стать Каролин Эдтштадлер. В текущем составе ЕК у Австрии есть портфель еврокомиссара по вопросам бюджета и администрирования, на этой должности работает Йоханнес Хан.

Отметим, в предыдущем составе ЕК 2014-2019 годов Австрия уже имела должность еврокомиссара по вопросам расширения, которую занимал Хан, поэтому есть сомнения, что ей согласятся отдать ей эту сферу ответственности повторно через столь короткий срок.

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Для Украины назначение представителя Австрии на эту должность создает определенные риски из-за особого отношения Вены к странам Западных Балкан и стремления наконец обеспечить их вступление в ЕС – что, в свою очередь, может тормозить Украину и Молдову на пути к ЕС, если де-факто они будут быстрее двигаться к вступлению.

От Латвии в ЕК может снова пойти Валдис Домбровскис, который сейчас отвечает за вопросы торговли и имеет очень хорошие отношения с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как полагают, ему могут предложить какую-то должность, связанную с Украиной. Не исключено, что это будет сфера расширения.

Потенциально сфера расширения может достаться и другим "друзьям Украины", которые выражают интерес к должностям, связанным с международными вопросами. Так, очень вероятным кандидатом в Еврокомиссию от Литвы называют нынешнего главу МИД Габриэлюса Ландсбергиса и он будет претендовать на сферу, связанную с международными отношениями.

Финляндию также упоминают среди других возможных претендентов на этот мандат, хотя он не является для Хельсинки приоритетным.

В мандате еврокомиссара по расширению может быть заинтересована и Польша, хотя наиболее желательной для нее является новая должность комиссара по вопросам обороны.

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