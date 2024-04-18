Парламент Республіки Сербської офіційно заперечив геноцид у Сребрениці

Парламентарі Республіки Сербської – ентитету у складі Боснії і Герцеговини – 18 квітня схвалили доповідь, яка заперечує геноцид у місті Сребрениця 1995 року, коли боснійські серби вбили вісім тисяч мусульман.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рішення ухвалили на тлі кампанії Сербії та Республіки Сербської проти резолюції про вшанування пам'яті жертв геноциду в Сребрениці, яка обговорюється в ООН і має бути винесена на голосування Генеральної асамблеї на початку травня.

Після голосування тисячі людей узяли участь в акції протесту проти резолюції, яку організувала владна коаліція, в Баня-Луці – адміністративному центрі Республіки Сербської.

Президент РС Мілорад Додік заявив, що операція армії боснійських сербів у Сребрениці була "великою помилкою" і "злочином", "але це не був геноцид".

Він також закликав босняків-мусульман відкликати свою підтримку резолюції, оскільки в іншому випадку серби не зможуть жити з ними в одній державі.

Минулого тижня сербський президент Александар Вучич заявив, що буде боротися проти резолюції ООН, яка покладає провину за геноцид у Сребрениці на сербів, побоюючись, що вона може стати підставою для БіГ вимагати військових репарацій від Сербії.

Проєкт резолюції ООН, який ініціювали Німеччина й Руанда та підтримали США, БіГ та інші країни, закликає зробити 11 липня офіційним Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці. Вона також закликає засудити будь-яке заперечення цього геноциду.

Детальніше читайте у статті: Сербію налякали геноцидом: чому у Белграді бояться резолюції ООН щодо Сребрениці.