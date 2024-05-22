Додік знов погрожує "відокремленням" від БіГ через резолюцію ООН щодо Сребрениці

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив, що в разі ухвалення резолюції Генеральної асамблеї щодо геноциду в Сребрениці запропонує "мирне відокремлення" республіки від Боснії і Герцеговини.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу РТРС, повідомляє "Європейська правда".

За словами Додіка, в разі ухвалення резолюції щодо Сребрениці, що може статись уже 22 травня, на сесії уряду Республіки Сербської запропонують "мирне відокремлення" цього етитету від конфедерації.

Він звинуватив "міжнародну спільноту" у знищенні спільних інституцій Боснії і Герцеговини, згадавши зокрема Сполучені Штати (які стали посередниками у врегулюванні війни в Боснії) та Німеччину (Високим представником БіГ наразі є німець Крістіан Шмідт).

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"Інституції БіГ, які вони змушують функціонувати, не ухвалили жодного рішення", – додав Додік.

Зазначимо, що президент РС уже не раз фантазував про вихід ентитету зі складу Боснії і Герцеговини.

Проєкт резолюції ООН, який ініціювали Німеччина й Руанда та підтримали США, БіГ та інші країни, закликає зробити 11 липня офіційним Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці. Вона також закликає засудити будь-яке заперечення цього геноциду.

Обурення проєктом висловили Сербія та етнічні серби в Боснії і Герцеговині. Парламентарі Республіки Сербської – ентитету у складі Боснії і Герцеговини – 18 квітня схвалили доповідь, яка заперечує геноцид у Сребрениці.

Детальніше читайте у статті: Сербію налякали геноцидом: чому у Белграді бояться резолюції ООН щодо Сребрениці.