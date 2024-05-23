Додик обещает в течение 30 дней рассказать, как будет отделять Республику Сербскую от БиГ

Президент Республики Сербской, энтитета в составе Боснии и Герцеговины, Милорад Додик заявил, что в ближайшие 30 дней предложит соглашение о "мирном разграничении", повторив свои угрозы об объявлении независимости РС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТРС.

Додик, как и анонсировал вчера, заявил о начале процесса "отделения" Республики Сербской от Боснии и Герцеговины.

"Мы предложим сначала уточнить политические компетенции, связанные с энтитетами, а также сохранить и оставить текущую модель функционирования экономики и в течение нескольких лет адаптировать ее к модели мирного разграничения", – заявил президент РС.

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По его словам, которые цитирует РТРС, сербы "просто не могут больше жить в этой БиГ", и назвал незаконным проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по геноциду в Сребренице.

Как известно, на сессии в Нью-Йорке 23 мая Генассамблея обсудит и примет решение по предложению резолюции по Сребренице. Она в частности предусматривает установление 11 июля Международным днем памяти геноцида в Сребренице.

Возмущение проектом выразили Сербия и этнические сербы в Боснии и Герцеговине. Парламентарии Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины – 18 апреля одобрили доклад, отрицающий геноцид в Сребренице.

Подробнее читайте в статье: Сербию напугали геноцидом: почему в Белграде боятся резолюции ООН по Сребренице.