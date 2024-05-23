Премьер Грузии говорит, что в ЕС ему намекали на расправу в стиле Фицо

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что "один из еврокомиссаров" якобы рассказал ему о санкциях в случае принятия скандального закона об "иноагентах" и вспомнил о покушении на главу правительства Словакии Роберта Фицо.

Слова Кобахидзе цитирует портал SOVA.news, сообщает "Европейская правда".

Премьер Грузии заявил, что на фоне намерений властей принять раскритикованный на Западе закон "О прозрачности иностранного влияния" ряд высокопоставленных иностранных политиков "не чураются даже открытого шантажа в адрес грузинского народа и избранного ими правительства".

Далее он рассказал о "шокирующем" разговоре с "одним из еврокомиссаров", не уточнив, о ком идет речь или когда этот разговор состоялся.

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"В частности, в разговоре со мной еврокомиссар перечислил ряд мер, которые могут принять западные политики после преодоления вето, наложенного на закон о прозрачности, и, перечисляя эти меры, сказал: "Посмотрите, что произошло с Фицо, и вам следует быть очень осторожным", – утверждает Кобахидзе.

Напомним, в минувшую среду в премьер-министра Словакии несколько раз выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула после окончания заседания правительства в городе Гандлова. Сейчас Фицо находится в больнице.

Венецианская комиссия Совета Европы в срочном заключении, опубликованном 21 мая, "настоятельно рекомендовала" Грузии отменить закон в нынешнем виде. Впрочем, партия власти Грузии отвергла разгромное заключение "Венецианки".

"Грузинская мечта" пообещала завершить принятие закона в ближайшие недели, преодолев президентское вето.