ЄС: Грузія має відкликати закон про "іноагентів" відповідно до вказівок "Венеційки"

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель закликав грузинських посадовців взяти до уваги рекомендації Венеційської комісії й відкликати скандальний закон про "іноагентів".

Про це Боррель написав 22 травня у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Глава дипломатії ЄС нагадав, що Венеційська комісія Ради Європи наполегливо рекомендувала Грузії скасувати закон "Про прозорість іноземного впливу" у його нинішньому вигляді.

"Ми закликаємо владу дослухатися до цієї рекомендації, щоб захистити фундаментальні елементи грузинської демократії", – зазначив Боррель.

The Council of Europe @VeniceComm has strongly recommended Georgia to repeal the Law on Foreign Influence in its current form.

We call on the authorities to follow the recommendation in view of safeguarding the fundamental elements of Georgia's democracy.