ЄС: Грузія має відкликати закон про "іноагентів" відповідно до вказівок "Венеційки"
Верховний представник ЄС Жозеп Боррель закликав грузинських посадовців взяти до уваги рекомендації Венеційської комісії й відкликати скандальний закон про "іноагентів".
Про це Боррель написав 22 травня у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Глава дипломатії ЄС нагадав, що Венеційська комісія Ради Європи наполегливо рекомендувала Грузії скасувати закон "Про прозорість іноземного впливу" у його нинішньому вигляді.
"Ми закликаємо владу дослухатися до цієї рекомендації, щоб захистити фундаментальні елементи грузинської демократії", – зазначив Боррель.
The Council of Europe @VeniceComm has strongly recommended Georgia to repeal the Law on Foreign Influence in its current form.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 22, 2024
We call on the authorities to follow the recommendation in view of safeguarding the fundamental elements of Georgia's democracy.
Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку, опублікованому 21 травня, "наполегливо рекомендувала" Грузії скасувати закон у нинішньому вигляді.
Утім, партія влади Грузії відкинула розгромний висновок "Венеційки".
"Грузинська мрія" пообіцяла завершити прийняття закону в найближчі тижні, подолавши президентське вето.