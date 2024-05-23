Укр Рус Eng

ЄС: Грузія має відкликати закон про "іноагентів" відповідно до вказівок "Венеційки"

Новини — Четвер, 23 травня 2024, 10:30 — Христина Бондарєва

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель закликав грузинських посадовців взяти до уваги рекомендації Венеційської комісії й відкликати скандальний закон про "іноагентів".

Про це Боррель написав 22 травня у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

ЗМІ: Єврокомісія може не підтвердити кандидатський статус Грузії 

Глава дипломатії ЄС нагадав, що Венеційська комісія Ради Європи наполегливо рекомендувала Грузії скасувати закон "Про прозорість іноземного впливу" у його нинішньому вигляді. 

Реклама:

"Ми закликаємо владу дослухатися до цієї рекомендації, щоб захистити фундаментальні елементи грузинської демократії", – зазначив Боррель.

Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку, опублікованому 21 травня, "наполегливо рекомендувала" Грузії скасувати закон у нинішньому вигляді.

Утім, партія влади Грузії відкинула розгромний висновок "Венеційки".

"Грузинська мрія" пообіцяла завершити прийняття закону в найближчі тижні, подолавши президентське вето.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія Венеційська комісія Боррель
Реклама: