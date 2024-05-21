Партія влади Грузії відкинула розгромний висновок "Венеційки" щодо закону про "іноагентів"

Представниця партії влади Грузії "Грузинська мрія" Саломе Курасбедіані розкритикувала Венеційнську комісію за, як вона сказала, "упереджений" висновок щодо закону "Про прозорість іноземного впливу", відомого як закон про "іноагентів".

Як пише "Європейська правда", її слова цитує портал SOVA.news.

За словами Курасбедіані, висновок "Венеційки" містить "багато необґрунтованих і суперечливих юридичних міркувань, а також низку грубих спотворень фактів, що ще більше заохочує радикалізацію конкретних груп".

Зокрема, сказала грузинська депутатка, текст закону про "іноагентів" вчасно публікували на офіційних джерелах, його обговорення тривало не у стислі строки, а протягом кількох тижнів ("де була повністю представлена радикальна опозиція").

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Представниця "Грузинської мрії" також закинула Венеційській комісії упередженість через те, що вона назвала протести проти закону про "іноагентів" мирними.

"Незбагненно, що Венеційська комісія, яка все ще займалася юридичним аналізом документів, переключилася на політичну оцінку вуличних мітингів. Такий підхід комісії вже наочно демонструє її ефективність", – констатувала Курасбедіані.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала скандальний закон про "іноагентів", проте парламент може подолати її вето і планує зробити це.

Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку, опублікованому 21 травня, "наполегливо рекомендувала" Грузії скасувати закон у нинішньому вигляді.

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