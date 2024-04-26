Рейтинг німецьких ультраправих – найнижчий за 11 місяців
Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") залишається другою за популярністю політичною силою країни, проте її рейтинг зараз найнижчий за останні 11 місяців.
Про це свідчать результати опитування ZDF-Politbarometer, передає "Європейська правда".
Найпотужнішою політсилою в Німеччині все ще залишається консервативний блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу з 30% підтримки.
"АдН" посідає друге місце з 17%. Партія втратила один відсотковий пункт порівняно з опитуванням два тижні тому, впавши до найгіршого значення в цьому опитуванні з кінця травня минулого року.
"Зелені" знову збільшили підтримку електорату. Якби федеральні вибори відбулися в неділю, партія отримала б 15% – це на три відсоткові пункти більше, ніж в опитуванні два тижні тому. Це поставило "Зелених" на один рівень із Соціал-демократичною партією канцлера Олафа Шольца, яка в порівнянні з попереднім опитуванням втратила один пункт.
Рейтинг коаліційної Вільної демократичної партії лишається без змін, а Ліві додали один пункт підтримки. Проте обидві партії не долають 5-відсотковий бар’єр.
"Альянс Сари Вагенкнехт" ледве набирає 5% – нова політична сила втратила один пункт.
Європейський парламент 25 квітня ухвалив резолюцію із засудженням спроб Кремля втрутитися в демократичні процеси і підірвати їх, а також закликом притягти до відповідальності причетних до таких деструктивних впливів.
Окремо депутати Європарламенту висловили стурбованість у зв’язку з тим, що провідного євродепутата від "Альтернативи для Німеччини" Максиміліана Кра підозрюють в отриманні грошей від агентів Кремля, а також арештом його помічника в Німеччині за підозрою у шпигунстві на користь Китаю.
Європарламент закликав "Альтернативу для Німеччини" невідкладно публічно задекларувати свої фінансові відносини, особливо з Кремлем, а також публічно розкрити мету і точну суму всіх платежів, що надходять з джерел, пов'язаних з Кремлем.