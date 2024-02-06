Суд дозволив визнати молодіжну організацію "Альтернативи для Німеччини" екстремістською

Адміністративний суд Кельна постановив, що німецькі спецслужби можуть класифікувати молодіжну організацію ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") як екстремістський рух.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel Online.

В обґрунтуванні рішення зазначено, що молодіжна організація "АдН" продовжує представляти "концепцію етнічного походження". Центральною політичною концепцією організації є збереження німецького народу в його етнічній тяглості і, по можливості, виключення "етнічних іноземців". Це є злочином проти людської гідності, вважає суд.

"Молода альтернатива", на думку суду, продовжує брати участь у масованій антиісламській та антимусульманській агітації. Шукачів притулку та мігрантів "зазвичай підозрюють і принижують. Іммігрантів, як правило, називають паразитами і злочинцями або принижують в інший спосіб, тим самим нехтуючи їхньою людською гідністю".

Крім того, "Молода альтернатива" агітує проти принципів демократії і підтримує зв'язки з іншими організаціями, що класифікуються як антиконституційні.

Вердикт ще не є юридично обов'язковим, оскільки "АдН" і її молодіжна організація можуть подати апеляцію до суду вищої інстанції у землі Північний Рейн-Вестфалія, де розташований Кельн.

Нагадаємо, вже кілька тижнів у Німеччині тривають масові демонстрації проти ультраправих.

Поштовхом до протестів став репортаж медіакомпанії Correctiv про зустріч радикальних правих 25 листопада в Потсдамі, на якій також були присутні політики "Альтернативи для Німеччини" та окремі члени ХДС.

На зустрічі обговорювали ідею депортації з Німеччини сотень тисяч іммігрантів.