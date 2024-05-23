Молодежную организацию "АдН" в Тюрингии признали правоэкстремистской

Управление по защите Конституции Германии в федеральной земле Тюрингия отнесло молодежную организацию "Альтернативы для Германии" Junge Alternative Thüringen (JA Thüringen) к правоэкстремистским.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Решение о классификации JA Thüringen немецкая спецслужба приняла еще 28 марта, но официально сообщила только в четверг.

"Позиции, которые представляет JA Thüringen, несовместимы с Основным законом и конституцией федеральной земли Тюрингия", – пояснило ведомство.

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Среди прочего, речь идет об утверждении об "этнически однородном немецком государственном народе", которое формулирует биологические предположения о том, кто может и кто не может быть немцем, что противоречит немецкой Конституции.

JA Thüringen находилась под усиленным наблюдением Управления по защите Конституции Германии с 2021 года.

Сейчас правоэкстремистскими признаны земельные объединения "Альтернативы для Германии" в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии, молодежное крыло "АдГ" в этих землях, а также федеральная организация "Молодая альтернатива для Германии".

Правопопулистская партия "АдГ" долгое время наращивала популярность на фоне разочарования немцев в правительстве. Но сейчас ее рейтинг самый низкий за последние 11 месяцев под давлением скандалов, связанных с резкой антимиграционной позицией партии и вероятной причастностью ее членов к шпионажу в пользу России и Китая.

Ранее группа Европарламента "Идентичность и демократия" решила исключить девять евродепутатов от "Альтернативы для Германии" из своего состава.