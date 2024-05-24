Президент Чехії після ДТП на мотоциклі лишиться у лікарні на кілька днів

Президент Чехії Петр Павел, який отримав травму під час їзди на мотоциклі, залишиться на кілька днів в Центральному військовому госпіталі у Празі.

Про це ввечері повідомила канцелярія президента, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Представниця центрального військового госпіталю Їтка Зінке підтвердила, що госпіталь прийняв і обстежив президента, який залишається там на обсервації. Вона поки що не уточнила тривалість госпіталізації.

Прессекретар президента Віт Коларж повідомив Чеському телебаченню, що Павел, ймовірно, залишиться в лікарні на кілька днів.

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Поліція не розслідує нещасний випадок, оскільки він стався на закритій спортивній трасі.

Серед інших, прем'єр-міністр Петр Фіала побажав президенту якнайшвидшого одужання.

За словами Коларжа, госпіталізація президента не повинна суттєво вплинути на його програму через майбутні вихідні.

Напередодні стало відомо, що Петр Павел був змушений звернутись до лікарів після того, як отримав травму під час їзди на мотоциклі.

62-річний чеський президент відомий пристрастю до їзди на мотоциклі, яку він не полишив навіть після перемоги на виборах минулого року.

Минулого року Павелу навіть довелось перепрошувати після того, як його випадково заскочили за кермом мотоцикла без шолома, що є порушенням правил дорожнього руху.

Президент Чехії, який раніше очолював Військовий комітет НАТО, відомий відмінною фізичною формою. У лютому цього року він стрибав з парашутом, а під час візитів у регіони Чехії часто ходить у піші походи.

У квітні президент отримав поранення в обличчя під час стрільби на стрільбищі в Чеських Збройовцях в Угерскоброді, куди він завітав під час дводенного візиту до Злінського краю. Він отримав невелику рвану рану біля брови під час стрільби з довгоствольної рушниці з оптикою, травма не потребувала медичної допомоги на той момент.