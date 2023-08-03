Президента Чехії заскочили за кермом мотоцикла без шолома. Він перепросив

Чеський президент Петр Павел у четвер приніс публічні вибачення після того, як його випадково заскочили за кермом мотоцикла без шолома, що є порушенням правил дорожнього руху.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У четвер чеський телеканал CNN Prima News опублікував відео, надіслане глядачем, із села Ртине в Підкрконоші, що на півночі Чехії.

На ролику видно, що Павел, підкачавши разом із охоронцем колесо мотоцикла, поїхав на ньому без захисного шолома, який повинен носити водій.

Фото: CNN Prima News

Після публікації президент Чехії написав у соцмережах, що усвідомлює свою поведінку й просить пробачення "очевидне порушення правил дорожнього руху".

"У цьому випадку я їхав на заправку, щоб підкачати шини. Це було 1,5 кілометра дороги, якою мало хто користується, і мені довелося виїжджати на головну дорогу на кілька десятків метрів. Це було безглуздо. Я усвідомлюю, що президент повинен подавати приклад дотримання правил", – написав він.

Vnímám své pochybení a za zjevný dopravní přestupek se omlouvám. Při jízdě na motorce celý život dodržuji všechna bezpečnostní opatření, od přilby přes oblečení s chrániči až po bezpečnostní airbagovou vestu. V tomto případě jsem jel dohustit pneumatiky k čerpací stanici. — Petr Pavel (@prezidentpavel) August 3, 2023

Павел додав, що в суботу візьме участь у благодійній акції допомоги мотоциклістам, які опинилися в інвалідних візках.

"З цієї нагоди я пожертвую як добровільний внесок суму, що перевищує верхню межу адміністративного штрафу, накладеного за це правопорушення", – зазначив він. Такий штраф може становити від 1500 до 2000 чеських крон.

Генерал у відставці відомий у Чехії любов’ю до мотоциклів. Після перемоги на президентських виборах Павел зізнався, що хоче їздити на мотоциклі вже в новому статусі, хоч і визнав, що матиме менше можливостей для цього.