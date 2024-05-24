Президент Чехии после ДТП на мотоцикле останется в больнице на несколько дней

Президент Чехии Петр Павел, который получил травму во время езды на мотоцикле, останется на несколько дней в Центральном военном госпитале в Праге.

Об этом вечером сообщила канцелярия президента, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Представительница центрального военного госпиталя Итка Зинке подтвердила, что госпиталь принял и обследовал президента, который остается там на обсервации. Она пока не уточнила продолжительность госпитализации.

Пресс-секретарь президента Вит Коларж сообщил Чешскому телевидению, что Павел, вероятно, останется в больнице на несколько дней.

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Полиция не расследует несчастный случай, поскольку он произошел на закрытой спортивной трассе.

Среди прочих, премьер-министр Петр Фиала пожелал президенту скорейшего выздоровления.

По словам Коларжа, госпитализация президента не должна существенно повлиять на его программу из-за предстоящих выходных.

Накануне стало известно, что Петр Павел был вынужден обратиться к врачам после того, как получил травму во время езды на мотоцикле.

62-летний чешский президент известен страстью к езде на мотоцикле, которую он не оставил даже после победы на выборах в прошлом году.

В прошлом году Павелу даже пришлось извиняться после того, как его случайно застали за рулем мотоцикла без шлема, что является нарушением правил дорожного движения.

В апреле президент получил ранение в лицо во время стрельбы на стрельбище в Чешских Збройовцах в Угерскоброде, куда он приехал во время двухдневного визита в Злинский край. Он получил небольшую рваную рану возле брови во время стрельбы из длинноствольного ружья с оптикой, травма не нуждалась в медицинской помощи на тот момент.