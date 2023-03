Обраний президент Чехії хоче й далі їздити на мотоциклі після вступу на посаду

Генерал НАТО у відставці Петр Павел, який наступного тижня офіційно стане президентом Чехії, зізнався, що хоче їздити на мотоциклі вже в новому статусі, та визнає, що матиме менше можливостей для цього.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

"Буду на це розраховувати далі цього року, хоча, як уже було сказано, певно, буде не так багато можливостей. Та я вважаю, що все ж якісь знайду, і ми зустрінемось на різних мотоциклетних заходах", – сказав Павел журналістам на мотоциклетній ярмарці в Празі.

На виставку обраний президент Чехії приїхав на своєму мотоциклі BMW GS1250, подолавши близько 35 кілометрів від дому. У сторіз, викладених в Instagram, видно, що Павела супроводжує кортеж.

Czech president-elect Petr Pavel has just arrived to a motorbike exhibition in Prague. He is known to be a big fan of motorbikes and a passionate biker and owns at least 3 motorbikes. Despite almost freezing weather, he arrived on his favorite bike BMW R 1250 GS. Based 👌 pic.twitter.com/MViTDh0AT6