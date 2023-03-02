Обраний президент Чехії хоче й далі їздити на мотоциклі після вступу на посаду

Генерал НАТО у відставці Петр Павел, який наступного тижня офіційно стане президентом Чехії, зізнався, що хоче їздити на мотоциклі вже в новому статусі, та визнає, що матиме менше можливостей для цього.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

"Буду на це розраховувати далі цього року, хоча, як уже було сказано, певно, буде не так багато можливостей. Та я вважаю, що все ж якісь знайду, і ми зустрінемось на різних мотоциклетних заходах", – сказав Павел журналістам на мотоциклетній ярмарці в Празі.

На виставку обраний президент Чехії приїхав на своєму мотоциклі BMW GS1250, подолавши близько 35 кілометрів від дому. У сторіз, викладених в Instagram, видно, що Павела супроводжує кортеж.

Czech president-elect Petr Pavel has just arrived to a motorbike exhibition in Prague. He is known to be a big fan of motorbikes and a passionate biker and owns at least 3 motorbikes. Despite almost freezing weather, he arrived on his favorite bike BMW R 1250 GS. Based 👌 pic.twitter.com/MViTDh0AT6 — Battlefield Ukraine 🇨🇿 🇺🇦 (@BattlefieldUkr) March 2, 2023

Генерал у відставці відомий у Чехії любов’ю до мотоциклів. На BMW він пересів відносно нещодавно, до того послуговуючись позашляховим Suzuki. Також відомо, що в нього в гаражі зберігаються чеська Jawa 350 та американський Davidson XL 1200.

Petr Pavel 🏍Motocykl 2023 Praha Letňany. Premiéra Patak Rodsrer. pic.twitter.com/f79LSi6jps — Kožený Jiří 🇨🇿🇪🇺 (@1250cc03004c44e) March 2, 2023

Під час президентської кампанії, за зізнанням Павела, він не мав часу їздити мотоциклом, але у своїх передвиборчих роликах використовував кадри, де їздить на улюбленому виді транспорту й сам його ремонтує.

Як зазначає ČTK, не лише обраний президент поділяє в Чехії любов до мотоциклів. Попри перебої у виробництві через пандемію коронавірусу, у 2021 році ринок мотоциклів виріс на 16%, а лише в січні 2023-го їхні продажі зросли на 13%.