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Обраний президент Чехії хоче й далі їздити на мотоциклі після вступу на посаду

фото, відео
Четвер, 2 березня 2023, 23:35

Генерал НАТО у відставці Петр Павел, який наступного тижня офіційно стане президентом Чехії, зізнався, що хоче їздити на мотоциклі вже в новому статусі, та визнає, що матиме менше можливостей для цього.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

"Буду на це розраховувати далі цього року, хоча, як уже було сказано, певно, буде не так багато можливостей. Та я вважаю, що все ж якісь знайду, і ми зустрінемось на різних мотоциклетних заходах", – сказав Павел журналістам на мотоциклетній ярмарці в Празі.

На виставку обраний президент Чехії приїхав на своєму мотоциклі BMW GS1250, подолавши близько 35 кілометрів від дому. У сторіз, викладених в Instagram, видно, що Павела супроводжує кортеж.

Генерал у відставці відомий у Чехії любов’ю до мотоциклів. На BMW він пересів відносно нещодавно, до того послуговуючись позашляховим Suzuki. Також відомо, що в нього в гаражі зберігаються чеська Jawa 350 та американський Davidson XL 1200.

Під час президентської кампанії, за зізнанням Павела, він не мав часу їздити мотоциклом, але у своїх передвиборчих роликах використовував кадри, де їздить на улюбленому виді транспорту й сам його ремонтує.

Як зазначає ČTK, не лише обраний президент поділяє в Чехії любов до мотоциклів. Попри перебої у виробництві через пандемію коронавірусу, у 2021 році ринок мотоциклів виріс на 16%, а лише в січні 2023-го їхні продажі зросли на 13%.

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Чехія ЄвроЖиття

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