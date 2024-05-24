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У Словаччині союзники Фіцо визначилися з новим керівником партії

Новини — П'ятниця, 24 травня 2024, 15:29 — Христина Бондарєва

Новим головою словацької коаліційної партії "Голос" стане міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток – він замінить Петра Пеллегріні, який 15 червня стане новим президентом Словаччини.

Таке рішення у п'ятницю ухвалила президія партії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на tvnoviny.sk.

Нового голову "Голосу" офіційно оберуть на зустрічі, що відбудеться 1 червня в Кошице. 

Цього дня чинний очільник партії та обраний президент Петер Пеллегріні відмовиться від посади голови політсили, натомість партійці виберуть новим лідером Шутая Ештока.

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Пеллегріні заснував "Голос" у 2020 році після виходу з партії SMER-SD чинного прем’єра Роберта Фіцо. 

На тогорічних парламентських виборах партія "Голос" набрала 14,7% голосів і стала третьою найбільшою політичною силою у Словаччині. 

"Голос" увійшов до урядової коаліції зі SMER-SD і Словацькою національною партією. Пеллегріні був обраний спікером парламенту, а згодом виграв вибори президента. 

Пеллегріні оголосив, що якщо він досягне успіху на виборах президента, то піде у відставку з посади голови "Голосу" та призупинить своє членство в партії.

Детально про наслідки для України після обрання Пеллегріні президентом "Європейська правда" розповідала у статті.

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Словаччина
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