В Словакии союзники Фицо определились с новым главой партии

Новым председателем словацкой коалиционной партии "Голос" станет министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток – он заменит Петра Пеллегрини, который 15 июня станет новым президентом Словакии.

Такое решение в пятницу принял президиум партии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на tvnoviny.sk.

Нового главу "Голоса" официально выберут на встрече, которая состоится 1 июня в Кошице.

В этот день действующий глава партии и избранный президент Петер Пеллегрини откажется от должности председателя политсилы, а партийцы выберут новым лидером Шутая Эштока.

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Пеллегрини основал "Голос" в 2020 году после выхода из партии SMER-SD действующего премьера Роберта Фицо.

На прошлогодних парламентских выборах "Голос" набрал 14,7% голосов и стал третьей крупнейшей политической силой в Словакии.

"Голос" вошел в правительственную коалицию со SMER-SD и Словацкой национальной партией. Пеллегрини был избран спикером парламента, а затем выиграл выборы президента.

Пеллегрини объявил, что если он добьется успеха на выборах президента, то уйдет в отставку с должности председателя "Голоса" и приостановит свое членство в партии.

Подробно о последствиях для Украины после избрания Пеллегрини президентом "Европейская правда" рассказывала в статье.