Макрон готовий на дебати з Ле Пен перед європейськими виборами

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що погодиться на дебати з колишньою лідеркою правопопулістів Марін Ле Пен, за умови, що це буде перед євровиборами.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це він згадав в інтерв’ю Le Parisien цими вихідними.

Макрон зазначив, що не планує дебатувати з Ле Пен після 9 червня, коли пройде голосування у Франції, але готовий на дебати до європейських виборів.

"Якщо є думка, що це вибори, на яких частково вирішується доля Франції, то, думаю, потрібно дебатувати. Я у її розпорядженні, м’яч на її боці… А після виборів у цих дебатах більше не буде сенсу", – сказав Емманюель Макрон.

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Ле Пен заявляла, що хотіла би дебатувати з Макроном після європейських виборів, а в суботу вже сказала, що згодна на дебати і до них, якщо Макрон "погодиться взяти на себе електоральні наслідки" і поставить на свою відставку або розпуск Нацасамблеї у разі поразки списку його партії "Відродження".

Останні соцопитування свідчать, що партія Ле Пен, яку зараз очолює Жордан Барделла, може розраховувати на 32% голосів на виборах до Європарламенту. У той же час №1 в партії Макрона "Відродження" Валері Айє може отримати 15,5% голосів, кандидат лівих Рафаель Глюксман – 13%. За ними з чималим відривом йдуть крайні ліві "Нескорена Франція", "Зелені" та праві "Республіканці" – за них проголосували би по 7,5% опитаних.

Барделла раніше заявляв, що хоче переписати договори ЄС і боротися з "фондерляєнізмом".

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь на теледебатах звинуватив французьких ультраправих за "моральний контракт" з Росією.

Нагадаємо, вибори до Європарламенту будуть проходити у країнах ЄС у четвер-неділю з 6 по 9 червня, залежно від національних традицій голосування.

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