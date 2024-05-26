Макрон готов на дебаты с Ле Пен перед европейскими выборами

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что согласится на дебаты с бывшим лидером правопопулистов Марин Ле Пен, при условии, что это будет перед евровыборами.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом он упомянул в интервью Le Parisien в эти выходные.

Макрон отметил, что не планирует дебатировать с Ле Пен после 9 июня, когда пройдет голосование во Франции, но готов на дебаты до европейских выборов.

"Если есть мнение, что это выборы, на которых частично решается судьба Франции, то, думаю, нужно дебатировать. Я в ее распоряжении, мяч на ее стороне... А после выборов в этих дебатах больше не будет смысла", – сказал Эмманюэль Макрон.

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Ле Пен заявляла, что хотела бы дебатировать с Макроном после европейских выборов, а в субботу уже сказала, что согласна на дебаты и до них, если Макрон "согласится взять на себя электоральные последствия" и поставит на свою отставку или роспуск Нацассамблеи в случае поражения списка его партии "Возрождение".

Последние соцопросы свидетельствуют, что партия Ле Пен, которую сейчас возглавляет Жордан Барделла, может рассчитывать на 32% голосов на выборах в Европарламент. В то же время №1 в партии Макрона "Возрождение" Валери Айе может получить 15,5% голосов, кандидат левых Рафаэль Глюксман – 13%. За ними с немалым отрывом идут крайне левые "Непокоренная Франция", "Зеленые" и правые "Республиканцы" – за них проголосовали бы по 7,5% опрошенных.

Барделла ранее заявлял, что хочет переписать договоры ЕС и бороться с "фондерляенизмом".

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь на теледебатах обвинил французских ультраправых за "моральный контракт" с Россией.

Напомним, выборы в Европарламент будут проходить в странах ЕС в четверг-воскресенье с 6 по 9 июня, в зависимости от национальных традиций голосования.

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