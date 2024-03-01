Французькі ультраправі перед євровиборами обіцяють переписати договори ЄС

Джордан Барделла, голова списку французького ультраправого "Національного об'єднання" на європейських виборах, хоче переписати договори ЄС і боротися з "фондерляєнізмом".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У присутності депутатів Європарламенту і партійних посадовців, в тому числі Марін Ле Пен, лідер партії поставив перед собою завдання "100 днів на мобілізацію" і "100 днів на перемогу" на європейських виборах, запланованих на червень, які "будуть не схожі на будь-які інші".

Будучи "національними настільки ж, наскільки і європейськими", ці вибори дадуть можливість підготуватися до президентських виборів у 2027 році, в кінці яких, якщо "Національне об’єднання" переможе, воно запропонує "переписати європейські договори", заявив Барделла.

Барделла розкритикував главу Єврокомісії фон дер Ляєн і президента Франції Емманюеля Макрона, заявивши, що його головною метою є боротьба з "фондерляєнізмом" і прихильниками ліберальної Європи, які ведуть Європу до "самогубства".

Що стосується розширення ЄС, то, за словами Барделли, "коли структура не працює з 27 членами, навіщо вам 36?". Він також заявив, що коментарі Макрона щодо відправки військ в Україну були "глибоко безвідповідальними" і "послаблюють французьку позицію, граючи на руку Кремлю".

Він також проти ідеї виходу Франції з ЄС і за "Європу націй".

"Європа націй" не хоче говорити про Frexit, саме тому, що ви не виходите з-за столу, коли виграєте гру", – пояснив Барделла.

Націоналістичні партії лідирують в опитуваннях на європейських виборах в десятці країн ЄС, включаючи Францію, Італію та Австрію.

Пропонуючи "альтернативну модель співпраці", засновану на новій "триколірній стратегії", Барделла хоче "змінити все, нічого не руйнуючи", сказав він.

"Триколірна стратегія" ділить сфери діяльності країн-членів та ЄС на три напрямки.

Зеленим кольором позначені сфери, де дії можуть бути спільними. Помаранчевим кольором позначені сфери, в яких можна діяти спільно, але за певних умов, наприклад, питання, пов'язані з Шенгенською зоною. Червоним кольором позначені сфери, де дії мають бути передані виключно країнам-членам, такі як управління міграцією в межах національних кордонів, енергетичний баланс, дипломатія та оборона.

Розподіл сфер повністю відрізняється від нинішньої структури ЄС, і його імплементація в кінцевому підсумку вимагатиме "переписування договорів", сказав Барделла.

Нагадаємо, на початку лютого депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, у якій засудили невпинні зусилля Росії з підриву європейської демократії та висловили серйозне занепокоєння з цього приводу.

З огляду на підтримку Москвою сепаратистських рухів у Європі, депутати Європарламенту вкрай стурбовані ймовірними зв'язками між каталонськими сепаратистами, включаючи представників регіонального уряду Каталонії, а також колишнього регіонального лідера і нинішнього депутата Європарламенту Карлеса Пучдемона, з одного боку, і російською адміністрацією, з іншого боку.