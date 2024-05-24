Прем'єр Франції засудив французьких ультраправих за "моральний контракт" з Росією

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь на теледебатах звинуватив французьких ультраправих у тому, що вони уклали "моральний договір" з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання Euractiv.

Атталь взяв участь у теледебатах з лідером ультраправого "Національного об'єднання" Жорданом Барделлою у четвер, сподіваючись вплинути на виборців за кілька днів до європейських виборів.

"Ви пов'язані моральним договором з (Росією)... Росії потрібна була партія в Європі, щоб послабити ЄС зсередини", – сказав французький прем'єр.

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Він нагадав, що партія, очолювана раніше Марін Ле Пен, в 2014 році отримала російські кредити на суму 9 мільйонів євро.

Атталь зазначив, що навіть якщо гроші повернули, французькі ультраправі "не вільні у своїх голосах і рішеннях в Європейському парламенті", оскільки пов'язані взаємними інтересами з Кремлем.

Барделла відкинув звинувачення, заявивши, що його партія "завжди засуджувала агресію Росії проти України без найменшої двозначності". Однак він визнав, що він, як і всі інші політичні лідери, "припустився помилки" щодо намірів Владіміра Путіна стосовно ЄС, і що російські загрози недооцінювали в минулі роки, назвавши це "колективною наївністю".

Теледебати між Атталем і Барделлою охопили широке коло тем – від економіки до торгівлі, сільського господарства, імміграції та війни в Україні.

Атталь намагався довести, що "Національне об'єднання" "ненавидить Європу", тоді як Барделла стверджував, що Атталь несе відповідальність за сім років катастрофічного європейського лідерства Емманюеля Макрона.

В умовах, коли рейтинг "Національного об'єднання" стрімко зростає і перевищує 30%, а табір Макрона намагається втримати динаміку перед виборами в ЄС, Атталь розглядався як інструмент для зміни динаміки і привернення уваги виборців, які не визначилися, до центру.

Барделла раніше заявляв, що хоче переписати договори ЄС і боротися з "фондерляєнізмом".