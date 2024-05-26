Прем’єр Грузії у день незалежності назвав президентку "зрадницею"

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе у своїй промові до дня незалежності країни назвав президентку Саломе Зурабішвілі "зрадницею".

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Публічний виступ прем’єра на площі Свободи у день незалежності Грузії вчергове підсвітив гострий конфлікт між керівною партією і президенткою.

"Попри екзистенційні виклики та численні випадки зради, у тому числі президентки Грузії, ми зберегли мир в країні за ці останні два роки", – заявив Іраклій Кобахідзе.

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Він покритикував роки перебування при владі партії Саакашвілі "Євдиний національний рух", заявивши, що це був період "втрати незалежності, авторитаризму та агентурного правління", а причиною окупації частини території Грузії назвав "недосвідченість суспільства і зраду політиків".

Кобахідзе заявив, що вірить у те, що Грузія до 2030 року об’єднається і "стане повноправним членом європейської родини разом з абхазькими та осетинськими братами".

Нагадаємо, Саломе Зурабішвілі у своєму виступі сказала, що європейське майбутнє Грузії та її незалежність знаходяться під загрозою, та що майбутні парламентські вибори будуть мати визначальну роль.

Водночас вона закликала громадян не піддаватися безнадії на тлі останніх подій.

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