Премьер Грузии в день независимости назвал президента "предательницей"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своей речи ко дню независимости страны назвал президента Саломе Зурабишвили "предательницей".

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Публичное выступление премьера на площади Свободы в день независимости Грузии в очередной раз подсветил острый конфликт между правящей партией и президентом.

"Несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии, мы сохранили мир в стране за эти последние два года", – заявил Ираклий Кобахидзе.

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Он покритиковал годы пребывания у власти партии Саакашвили "Единое национальное движение", заявив, что это был период "утраты независимости, авторитаризма и агентурного правления", а причиной оккупации части территории Грузии назвал "неопытность общества и предательство политиков".

Кобахидзе заявил, что верит в то, что Грузия к 2030 году объединится и "станет полноправным членом европейской семьи вместе с абхазскими и осетинскими братьями".

Напомним, Саломе Зурабишвили в своем выступлении сказала, что европейское будущее Грузии и ее независимость находятся под угрозой, и что предстоящие парламентские выборы будут иметь определяющую роль.

В то же время она призвала граждан не поддаваться безнадежности на фоне последних событий.

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