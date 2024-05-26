Президентка Грузії у день незалежності заявила, що майбутні вибори будуть визначальними

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у своєму зверненні з нагоди дня незалежності країни сказала, що європейське майбутнє Грузії та її незалежність знаходяться під загрозою, та що майбутні парламентські вибори будуть мати визначальну роль.

Як повідомляє "Європейська правда", переказ її промови на площі Свободи наводить "Новости-Грузия".

Зурабішвілі заявила, що парламентські вибори восени 2024 року стануть для Грузії своєрідним референдумом, на якому громадяни обиратимуть між європейською, демократичною та незалежною Грузією, або ж Грузією авторитарною, більш ізольованою та залежною від Росії.

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"Майбутні вибори будуть мати для цієї країни таке ж значення, як вибори 1918 року чи референдум 1991 року, це буде історичне рішення країни… Ми маємо довести собі, що можемо все, і що ніхто не зможе відібрати у нас наше майбутнє", – наголосила президентка Грузії.

Вона додала, що вибори стануть "тестом на демократію", який у тому числі визначить готовність Грузії до подальшої євроінтеграції.

Зурабішвілі сказала, що розуміє емоції громадян, які на тлі останніх подій зневірюються і бояться втратити ті демократичні досягнення, які встигла здобути країна, але впевнена, що "грузинський народ цього не допустить".

"Незалежність країни і її європейське майбутнє – під загрозою. Але не піддавайтеся безнадії… Я твердо вірю: Грузію ніхто і ніщо не поверне у минуле… Доля нашої країни – у наших руках. І ми самі маємо знайти вихід", – наголосила президентка.

Вона заявила, що партнерство з Європою і США є єдиним шляхом збереження незалежності, миру та зміцнення країни, та протиставила ту несправедливість, яку завдала Грузії Росія, і допомогу, яку їй надали західні партнери.

Також Зурабішвілі наголосила, що у теперішніх геополітичних обставинах для Грузії "немає іншого рішення, окрім мирних процесів".

Нагадаємо, ввечері 24 травня у Тбілісі відбувся масштабний протест проти ухвалення закону про "іноагентів" та надмірного застосування сили поліцією. Президентка ветувала закон, але парламент може подолати її вето.

Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку, опублікованому 21 травня, "наполегливо рекомендувала" Грузії скасувати закон у нинішньому вигляді. Але партія влади Грузії відкинула розгромний висновок "Венеційки" та пообіцяла завершити ухвалення закону в найближчі тижні.

Цього тижня США оголосили про запровадження візових обмежень щодо Грузії, які стосуватимуться осіб, відповідальних за підрив демократії у країні. Партія влади обурилася та назвала це "шантажем, що не відповідає духу стратегічного партнерства".

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