Прем'єрка Естонії: Путін хотів завадити мені стати генсеком НАТО

Прем'єр-міністерка Кая Каллас розповіла, що російський правитель Владімір Путін намагався перешкодити їй стати генеральним секретарем НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це естонська прем’єрка сказала в інтерв’ю шведському виданню Svenska Dagbladet.

У цьому контексті Каллас згадала, як у лютому РФ оголосила її у розшук. Раптово на її телефон почали приходити повідомлення.

"Серйозно, Путін хотів показати оголошенням про розшук те, що ми не справжня країна. Що і тут діють російські закони. Але вони недійсні", – сказала Каллас.

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Також, як зазначила естонська прем’єрка, на це була й інша причина.

"Оголошення про розшук також стало сигналом для моїх європейських колег. Коли ми говоримо про різні посади на європейському рівні або в НАТО, головний аргумент проти мене полягає в тому, що я – антиросійський провокатор. Тому вони і внесли мене до цього списку, щоб дати зрозуміти, що я їх провокую", – сказала вона.

Нагадаємо, у лютому Росія оголосила в розшук десятки європейських, зокрема латвійських політиків та посадовців, а також багатьох українських військових і сотні оголошених Москвою "іноземними найманцями" людей, які разом з українцями борються проти російських загарбників.

В російський розшук потрапили 59 із 68 депутатів Сейму, які голосували за вихід із договору про пам'ятники з Росією. Крім того, у розшуку РФ перебувають три чинні міністри Латвії – міністр землеробства Армандс Краузе, міністр фінансів Арвілс Ашераденс, міністр юстиції Інесе Лібіня-Егнере.

Також РФ оголосила у розшук естонську прем'єрку Каю Каллас та держсекретаря Естонії Таймара Петеркопа.

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Каллас і Петеркоп оголошені в розшук за "знищення пам'ятників радянським воїнам".

Коментуючи оголошення себе у розшук, Каллас заявила, що не буде мовчати і продовжить рішучу підтримку України.