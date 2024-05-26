Премьер Эстонии: Путин хотел помешать мне стать генсеком НАТО

Премьер-министр Кая Каллас рассказала, что российский правитель Владимир Путин пытался помешать ей стать генеральным секретарем НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом эстонский премьер сказала в интервью шведскому изданию Svenska Dagbladet.

В этом контексте Каллас вспомнила, как в феврале РФ объявила ее в розыск. Внезапно на ее телефон начали приходить сообщения.

"Серьезно, Путин хотел показать объявлением о розыске то, что мы не настоящая страна. Что и здесь действуют российские законы. Но они недействительны", – сказала Каллас.

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Также, как отметила эстонский премьер, на это была и другая причина.

"Объявление о розыске также стало сигналом для моих европейских коллег. Когда мы говорим о различных должностях на европейском уровне или в НАТО, главный аргумент против меня заключается в том, что я – антироссийский провокатор. Поэтому они и внесли меня в этот список, чтобы дать понять, что я их провоцирую", – сказала она.

Напомним, в феврале Россия объявила в розыск десятки европейских, в частности латвийских политиков и чиновников, а также многих украинских военных и сотни объявленных Москвой "иностранными наемниками" людей, которые вместе с украинцами борются против российских захватчиков.

В российский розыск попали 59 из 68 депутатов Сейма, которые голосовали за выход из договора о памятниках с Россией. Кроме того, в розыске РФ находятся три действующих министра Латвии – министр земледелия Армандс Краузе, министр финансов Арвилс Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

Также РФ объявила в розыск эстонского премьера Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Каллас и Петеркоп объявлены в розыск за "уничтожение памятников советским воинам".

Комментируя объявление себя в розыск, Каллас заявила, что не будет молчать и продолжит решительную поддержку Украины.