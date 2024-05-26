У французькому Ліоні невідомий напав з ножем на людей у метро: троє поранених

У французькому місті Ліон троє людей отримали поранення внаслідок нападу з ножем на станції метро Jean Jaurès.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Пасажири метро повідомили про тривожну поведінку чоловіка незадовго до того, як він напав на перехожих з ножем.

Вже за мить він застосував свою зброю – складаний ніж, поранивши щонайменше трьох людей. Двоє з них перебувають у вкрай важкому стані.

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Місцева влада закликає місцевих жителів дотримуватися периметра безпеки і уникати цього району.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, підозрюваному було 27 років, він відомий поліції за скоєння кримінальних злочинів.

Чоловік раніше не висував жодних релігійних або політичних претензій.

Нещодавно поліція південно-західної німецької землі Баден-Вюртемберг арештувала 18-річного підозрюваного за підозрою у змові з метою скоєння нападу із ножем на відвідувачів синагоги в місті Гайдельберг.

Перед цим у Берліні напали на чоловіка з прапором Ізраїлю, який сидів на літній терасі одного з місцевих ресторанів.