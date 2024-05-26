Во французском Лионе неизвестный напал с ножом на людей в метро: трое раненых

Во французском городе Лион три человека получили ранения в результате нападения с ножом на станции метро Jean Jaurès.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Пассажиры метро сообщили о тревожном поведении мужчины незадолго до того, как он напал на прохожих с ножом.

Уже через мгновение он применил свое оружие – складной нож, ранив по меньшей мере трех человек. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

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Местные власти призывают местных жителей соблюдать периметр безопасности и избегать этого района.

По сообщениям местных СМИ, подозреваемому было 27 лет, он известен полиции за совершение уголовных преступлений.

Мужчина ранее не выдвигал никаких религиозных или политических претензий.

В пятницу полиция юго-западной немецкой земли Баден-Вюртемберг арестовала 18-летнего подозреваемого по подозрению в сговоре с целью совершения нападения с ножом на посетителей синагоги в городе Гейдельберг.

Ранее в Берлине напали на мужчину с флагом Израиля, который сидел на летней террасе одного из местных ресторанов.