У Німеччині арештували підлітка за підозрою в підготовці нападу на синагогу із ножем

Поліція південно-західної німецької землі Баден-Вюртемберг у п'ятницю заявила, що арештувала 18-річного підозрюваного за підозрою у змові з метою скоєння нападу із ножем на відвідувачів синагоги в місті Гайдельберг.

Як пише "Європейська правда", про це інформує DW.

За словами правоохоронців, слідчі вийшли на нього після вивчення доказів, отриманих раніше від іншого підозрюваного.

Підлітка підозрюють у тому, що він планував напад разом із 24-річним спільником, якого поліція затримала на початку цього місяця після того, як обшук в його квартирі призвів до насильства, повідомила поліція.

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"Під час нападу на синагогу обговорювали вбивство одного або декількох відвідувачів", – заявили правоохоронці, додавши, що спільники планували "мученицьку смерть", внаслідок якої вони будуть застрелені поліцією.

Правоохоронці провели обшук в будинку старшого підозрюваного 3 травня в містечку Бад-Фрідріхсгалль. Коли офіцери перебували в його квартирі, чоловік раптово втік через вікно, прихопивши з собою кілька кухонних ножів.

Поліція наздогнала його, але замість того, щоб покласти ножі на землю, той кинув одного з них та побіг у бік офіцера. Поліція вистрілила в підозрюваного й заарештувала його.

Судово-медична експертиза з використанням ІТ-технологій виявила зв'язок арештованого з 18-річним хлопцем, який мешкає у Вайнгаймі, що неподалік Гайдельберга.

Через підозру у змові з метою вбивства згодом прокуратура Карлсруе отримала кілька ордерів на арешт підозрюваного завдяки його листуванню. В його квартирі вилучили кілька ІТ-пристроїв та інші докази, зазначає поліція.

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