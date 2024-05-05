В Берліні побили чоловіка з прапором Ізраїлю

В німецькій столиці Берліні напали на чоловіка з прапором Ізраїлю, який сидів на літній терасі одного з місцевих ресторанів.

Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на дані поліції, інформує "Європейська правда".

За даними правоохоронців, 34-річний чоловік сидів у п'ятницю за столиком на літній терасі ресторану в районі Моабіт. На ньому був ізраїльський прапор.

Повз нього проїхав невідомий на електросамокаті, зупинився, сказав щось вороже про Ізраїль і вдарив 34-річного чоловіка кулаком в обличчя. Той впав на землю, нападник втік.

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Після нападу у 34-річного чоловіка зник гаманець.

Зараз поліція проводить розслідування.

Нещодавно федеральна міністерка освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер закликала німецькі університети рішуче протидіяти антисемітизму.

Також напередодні сотні людей вийшли на вулиці Гамбурга проти ісламізму і антисемітизму, за ліберальні цінності і Основний закон.