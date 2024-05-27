Президент Естонії: Можливо, нам доведеться пережити ще багато Путіних

Президент Естонії Алар Каріс не очікує, що Росія зміниться найближчим часом, навіть позбавлення від Владіміра Путіна не обов'язково призведе до змін у країні.

Про це він сказав в інтерв’ю фінському мовнику Yle, повідомляє "Європейська правда".

За словами естонського президента, країни, що межують з РФ, мають "готуватися до найгіршого".

Він зазначив, що у РФ був шанс на зміни на початку 1990-х років, але "все пішло не так".

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"Навіть позбавлення від Путіна не обов'язково приведе до змін. Для змін необхідна ціла низка факторів, найважливішим з яких є воля народу скористатися цією можливістю. Можливо, нам доведеться пережити ще багато російських лідерів, перш ніж щось почне відбуватися", – сказав Каріс.

Тому необхідний тиск, зокрема і з боку Заходу, щоб росіяни зрозуміли, що "потрібно щось робити", додав він.

Президент Естонії наголосив, що наразі найголовнішим завданням є зупинити російську військову машину.

"Ми зробимо все можливе, щоб поставити Росію і Путіна на коліна. Тоді можна буде почати серйозні переговори про припинення війни в Україні", – зазначив він.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що на третьому році повномасштабної війни глава РФ Владімір Путін не готовий до миру.

Нещодавно президент США Джо Байден, говорячи про розв’язану РФ війну проти України, назвав Путіна "жорстоким тираном".