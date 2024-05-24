Макрон: Путін не готовий до миру

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що на третьому році повномасштабної війни глава РФ Владімір Путін не готовий до миру.

Про це Макрон сказав в інтерв’ю CNBC, пише "Європейська правда".

Макрон коментував відмову Путіна від пропозиції французького президента запровадити перемир’я на час Олімпійських ігор.

Президент Франції зазначив, що "олімпійське перемир’я" – це традиція, і було б "дуже важливо використати це вікно протягом одного місяця".

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Водночас він наголосив, що перемир'я не є для нього фіналом. "Сталий мир – це фінал", – сказав Макрон.

Але, за словами французького президента, Путін не дав згоди на його пропозицію.

"Отже, для всіх у світі все зрозуміло. Це він вирішив розпочати цю війну, і він не готовий до миру", – зазначив президент Франції.

Президент Володимир Зеленський щодо ідеї "перемир'я" під час Олімпіади в Парижі заявив, що не дуже розуміє цю ініціативу, і назвав пропозицію "неживою історією".

Путін на пресконференції під час візиту до Китаю 17 травня прокоментував ідею "олімпійського перемир'я", натякнувши, що Москва її не прийме.

У квітні Макрон в інтерв’ю французьким ЗМІ розповів, що сподівається домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, на час літніх Олімпійських ігор, та розраховує на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю.