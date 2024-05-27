Президент Эстонии: Возможно, нам придется пережить еще много Путиных

Президент Эстонии Алар Карис не ожидает, что Россия изменится в ближайшее время, даже избавление от Владимира Путина не обязательно приведет к изменениям в стране.

Об этом он сказал в интервью финскому вещателю Yle, сообщает "Европейская правда".

По словам эстонского президента, страны, граничащие с РФ, должны "готовиться к худшему".

Он отметил, что у РФ был шанс на изменения в начале 1990-х годов, но "все пошло не так".

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"Даже избавление от Путина не обязательно приведет к изменениям. Для изменений необходим целый ряд факторов, важнейшим из которых является воля народа воспользоваться этой возможностью. Возможно, нам придется пережить еще много российских лидеров, прежде чем что-то начнет происходить", – сказал Карис.

Поэтому необходимо давление, в том числе и со стороны Запада, чтобы россияне поняли, что "нужно что-то делать", добавил он.

Президент Эстонии подчеркнул, что сейчас главная задача – остановить российскую военную машину.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны в Украине", – отметил он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на третьем году полномасштабной войны глава РФ Владимир Путин не готов к миру.

Недавно президент США Джо Байден, говоря о развязанной РФ войне против Украины, назвал Путина "жестоким тираном".