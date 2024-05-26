Байден назвав Путіна жорстоким тираном

Президент США Джо Байден назвав главу Кремля Владіміра Путіна "жорстоким тираном", говорячи про розв’язану РФ війну проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Байден сказав під час виступу перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті.

Під час виступу американський президент підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами України у війні з Росією.

"Ми стоїмо поруч з Україною і будемо стояти разом з нею. Ми стоїмо проти людини, яку я добре знаю багато років, жорстокого тирана. Ми не можемо, ми не відступимо", – зазначив він.

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Байден підкреслив, що США продовжать постачати зброю і тренувати українських військових, однак він виключив відправку військ СЩА в Україну.

"Американські солдати не беруть участі у війні в Україні. Я сповнений рішучості, щоб так і залишилося", – сказав він.

Байден додав, що Путін був "впевнений, що НАТО розпадеться".

"Натомість найбільший оборонний альянс в історії світу – сильніший, ніж будь-коли", – підкреслив він.

Нагадаємо, у лютому Байден у виступі на публічному заході назвав президента Росії Владіміра Путіна "схибленим сучим сином". У Кремлі ці слова вже назвали "ганьбою".

У березні Байден назвав Путіна бандитом.