Прем'єрка Литви заявила, що готова говорити з президентом про перестановки в уряді

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте обіцяє зустрітися з переобраним на другий термін президентом Гітанасом Науседою і обговорити питання кадрових перестановок в уряді до того, як у липні відбудеться повернення Кабміном своїх повноважень.

Як пише "Європейська правда", про це Шимоніте сказала в понеділок у Вільнюсі на пресконференції, присвяченій підсумкам виборів, повідомляє LRT.

Науседа і його радники заявляли після першого туру виборів, що після того, як уряд поверне повноваження главі держави, у його складі може змінитися чимало міністрів.

"Без сумніву, я думаю, що у нас до моменту проведення цих процедур у Сеймі буде можливість зустрітися з президентом", – сказала прем’єрка.

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Раніше Науседа закликав до призначення нового міністра освіти, науки і спорту замість тимчасової виконувачки цих обов'язків міністра соціального захисту і праці Моніки Навіцкене.

Він говорив також, що після перемоги на президентських виборах порушить питання про відповідальність міністра сільського господарства Кястутіса Навіцкіса.

За словами прем'єр-міністерки, уряд є коаліційним, тому його склад визначається не тільки її рішеннями або рішеннями президента.

"У коаліції три партії. Всі ці рішення – це не тільки мої рішення і рішення президента, а й рішення, які повинні обговорюватися в коаліції", – сказала Шимоніте.

Після першого туру виборів радник президента Фредерікас Янсонас заявив, що тільки прем'єрка Шимоніте може бути спокійною щодо свого майбутнього в кабінеті міністрів.

Нагадаємо, після підрахунку голосів на всіх виборчих дільницях чинний президент Литви Гітанас Науседа виграв другий тур виборів.