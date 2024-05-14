Науседа ініціює перестановки в уряді, якщо виграє вибори

Чинний президент Литви Гітанас Науседа, який має високі шанси перемогти у другому турі президентських виборів, планує ініціювати перестановки в уряді, якщо переобереться на посаду.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це сказав його радник Фредерікс Янсонас.

Радник сказав, що президент скоріш за все поговорить з прем’єркою Інгрідою Шимоніте і запропонує зміни в уряді, якщо їм вдасться досягти консенсусу.

"Ми розуміємо, що він (уряд) вже ненадовго, це чотири чи п’ять місяців, проте ці чотири місяці також важливі", – зазначив Янсонас.

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Він додав, що це можуть бути не лише ті міністри, на яких вже натякав президент – освіти, науки й спорту та сільського господарства.

На питання про те, які міністри можуть точно не побоюватися зміщення з посади, Янсонас сказав, що це прем’єрка.

За литовською конституцією уряд після складання присяги новим президентом повертає йому повноваження і він перепризначає міністрів.

На ці коментарі критично відреагували спікерка Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, лідерка "Ліберального руху", та очільник МЗС Габріелюс Ландсбергіс, який є лідером консерваторів TS-LKD та давно має неприязні стосунки з Науседою. Обоє пов’язали ці заяви радника з передвиборчою риторикою та вважають, що зміни в уряді у цей момент не будуть конституційно обґрунтовані.

Нагадаємо, за підсумками голосування 12 травня у другий тур президентських виборів у Литві вийшли чинний глава держави Гітанас Науседа і прем’єр-міністерка Інгріда Шимоніте.

Того ж дня проходив референдум про можливість подвійного громадянства, однак він провалився.

У квітні опитування у Литві показало рекордно низький рівень підтримки чинної прем’єрки Інгріди Шимоніте і міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса.