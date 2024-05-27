Президента Литви переобрали на новий термін
Після підрахунку голосів на всіх виборчих дільницях чинний президент Литви Гітанас Науседа виграв другий тур виборів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.
Згідно з даними Головної виборчої комісії (ГВК), Науседа набрав 74,43% голосів виборців після підрахунку бюлетенів на всіх 1 895 виборчих дільницях.
Його суперниця в другому турі виборів, прем'єрка Інгріда Шимоніте отримала 24,06% голосів.
Як зазначає Delfi, явка виборців становила 49,61%, з яких 38,58% голосували на виборчих дільницях у неділю, 26 травня, а 11,03% – достроково.
У неділю у Литві пройшло голосування у другому турі президентських виборів, у якому за посаду змагалися чинний президент Гітанас Науседа та прем’єрка Інгріда Шимоніте.
Науседа, який балотувався на переобрання як незалежний кандидат, посів перше місце в першому турі 12 травня, набравши майже 44% голосів.
Шимоніте, кандидатка від керівної консервативної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи", посіла друге місце з 20% голосів.