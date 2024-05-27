Премьер Литвы заявила, что готова говорить с президентом о перестановках в правительстве

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обещает встретиться с переизбранным на второй срок президентом Гитанасом Науседой и обсудить вопрос кадровых перестановок в правительстве до того, как в июле состоится возвращение Кабмином своих полномочий.

Как пишет "Европейская правда", об этом Шимоните сказала в понедельник в Вильнюсе на пресс-конференции, посвященной итогам выборов, сообщает LRT.

Науседа и его советники заявляли после первого тура выборов, что после того, как правительство вернет полномочия главе государства, в его составе может измениться немало министров.

"Без сомнения, я думаю, что у нас до момента проведения этих процедур в Сейме будет возможность встретиться с президентом", – сказала премьер.

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Ранее Науседа призвал к назначению нового министра образования, науки и спорта вместо временно исполняющей эти обязанности министра социальной защиты и труда Моники Навицкене.

Он говорил также, что после победы на президентских выборах поставит вопрос об ответственности министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкиса.

По словам премьер-министра, правительство является коалиционным, поэтому его состав определяется не только ее решениями или решениями президента.

"В коалиции три партии. Все эти решения – это не только мои решения и решения президента, но и решения, которые должны обсуждаться в коалиции", – сказала Шимоните.

После первого тура выборов советник президента Фредерикас Янсонас заявил, что только премьер Шимоните может быть спокойной относительно своего будущего в кабинете министров.

Напомним, после подсчета голосов на всех избирательных участках действующий президент Литвы Гитанас Науседа выиграл второй тур выборов.