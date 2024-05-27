Польща купить у США далекобійні ракети для F-16 за $735 млн

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у вівторок, 28 травня, підпише контракт з урядом США про закупівлю ракет великої дальності класу "повітря-земля" JASSM-ER.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосило польське Міноборони.

Контракт вартістю 735 мільйонів доларів стосується постачання ракет для винищувачів F-16. Вони мають дальність близько 1000 кілометрів – утричі більше, ніж ракети JASSM, які зараз використовуються на польських F-16.

Поставки, як уточнює польське Міноборони, заплановані на 2026-2030 роки.

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Продаж ракет класу "повітря-земля" JASSM AGM-158B ER Польщі американський Конгрес схвалив наприкінці березня.

Вони, каже оборонне відомство Польщі, стануть "своєрідним доповненням" до системи аеростатів BARBARA, контракт на поставку якої підписали минулого тижня.

"Те, що буде виявлено аеростатами, серед іншого, зможе бути уражене ракетами класу "повітря-земля" JASSM-ER", – зазначається там.

Програма BARBARA, як доповнення до інших розвідувальних заходів, готувалась з 2017 року.