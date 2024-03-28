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Конгрес США схвалив продаж ракет Польщі

Новини — Четвер, 28 березня 2024, 16:00 — Андрій Синявський

Конгрес Сполучених Штатів схвалив продаж Польщі ракет класу "повітря-земля" великої дальності JASSM-ER, "повітря-повітря" середньої дальності – AMRAAM та малої дальності AIM-9X.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Дуже хороша новина для наших військових. Конгрес США схвалив продаж Польщі повітряних бойових засобів: JASSM-ER, AMRAAM та AIM-9X", – зазначив він.

За словами Косіняка-Камиша, це значно посилить польські можливості стримування та оборони.

Раніше міністр оборони Польщі підписав контракт на створення інтегрованої системи управління протиповітряною і протиракетною обороною з урядом США.

Минулої осені Державний департамент США схвалив потенційний продаж Польщі інтегрованої системи бойового управління протиповітряної і протиракетної оборони орієнтовною вартістю 4 мільярди доларів.

А в лютому США дали зелене світло на продаж Польщі сучасних систем радіолокації, розвідки повітряного простору та наземної радіолокації разом із елементами логістики вартістю 1,2 мільярда доларів.

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