Польща придбає у США радіолокаційну систему за майже мільярд доларів

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписав у середу контракт вартістю 960 мільйонів доларів на поставку чотирьох розвідувальних аеростатів, або повітряних куль з підвісними радарами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Глава польського Міноборони заявив, що "цей контракт визначає нашу безпеку".

Купівля буде профінансована за рахунок кредиту від уряду США в рамках процедури "Іноземного військового фінансування" (Foreign Military Financing).

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Очікується, що система, придбана в рамках програми "Барбара", буде введена в експлуатацію у 2027 році. Чотири прив'язні аеростати з підвішеними радарами доповнять наявну систему протиповітряної оборони і розвідки.

Аеростати, здатні виявляти об'єкти – в тому числі літаки, дрони, надводні судна і ракети – на відстані понад 300 км, будуть розміщені вздовж східного і північно-східного кордонів Польщі.

Косіняк-Камиш заявив, посилаючись на досвід України, що "розвідка, радіолокація, вся діяльність, пов'язана з візуалізацією, цілевказуванням, є ключем до найкращої підготовки, фактично ключем до перемоги".

Він нагадав про нещодавні закупівлі розвідувального обладнання, включаючи літак раннього попередження Saab 340 AEW. Війна в Україні показала, наскільки багаторівневою має бути розвідка, додав він, підкресливши, що нова система буде також виявляти об'єкти на морі.

Він підкреслив, що Польща стане другим користувачем цих аеростатів, подібно до системи бойового управління IBCS, з якою буде інтегрована система протиповітряної оборони.

Посол США Марк Бжезінський, який отримав підписану угоду від глави оборонного відомства, сказав, що американсько-польська військова співпраця ніколи не була такою інтенсивною, як сьогодні.

Він підкреслив, що технології, які використовуються в системі, дозволять отримувати точну інформацію в режимі реального часу.

"Барбара" посилює зростаючий потенціал протиповітряної оборони, що є критично важливим для Польщі. Вона зміцнює НАТО. Вона робить Польщу безпечнішою. Ми не ділимось цією передовою системою з усіма охочими. Це знак довіри", – додав він.

Програма "Барбара", як доповнення до інших розвідувальних заходів, готувалась з 2017 року.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик 29 лютого анонсував плани польського військового командування у 2025 році вивести на орбіту перші польські військові супутники.

У грудні 2022 року Міноборони Польщі уклало угоду з французькою Airbus про постачання двох розвідувальних супутників, запуск яких запланований до 2027-го.