ЗМІ: Білий дім оцінює, чи перетнув Ізраїль "червону лінію" ударом по Рафаху

Адміністрація президента США Джо Байдена все ще оцінює, чи є удар Ізраїлю, внаслідок якого в неділю загинуло щонайменше 45 переміщених палестинців у наметовому таборі в Рафаху, перетином "червоної лінії".

Про це у коментарі Axios розповіли два американських посадовці, повідомляє "Європейська правда".

Авіаудар став найсмертоноснішим інцидентом в Рафаху з моменту початку наступу Ізраїлю на місто на початку травня. Це сталося всього через кілька днів після того, як Міжнародний суд ООН наказав Ізраїлю негайно припинити військові операції в Рафаху.

Армія оборони Ізраїлю оголосила в понеділок, що розпочала оперативне розслідування авіаудару. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав загибель цивільних "трагічною помилкою".

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Американський посадовець заявив, що Білий дім перебуває в процесі з'ясування того, що саме сталося, щоб вирішити, чи вимагають обставини втручання США.

Представник Ради національної безпеки Білого дому повідомив Axios, що адміністрація Байдена активно залучає ЦАХАЛ і партнерів на місцях для оцінки того, що сталося.

"Руйнівні кадри після удару ЦАХАЛ у Рафаху минулої ночі, внаслідок якого загинули десятки невинних палестинців, розривають серце. Ізраїль має право переслідувати ХАМАС ... але, як ми чітко заявили, Ізраїль повинен вжити всіх можливих заходів для захисту цивільного населення", – зазначив він.

Як розповіли співрозмовники порталу, за кілька днів до авіаудару чиновники Білого дому вважали, що їм вдалося суттєво вплинути на оперативні плани Ізраїлю щодо Рафаха таким чином, щоб запобігти масовим жертвам серед цивільного населення.

Ця оцінка призвела до того, що США пом'якшили свою опозицію до розширення операцій ЦАХАЛ в Рафаху.

Американський посадовець заявив, що інцидент у Рафаху, ймовірно, посилить політичний тиск на Байдена з метою змінити його політику щодо війни в Газі.

Як відомо, напередодні міністри закордонних справ ЄС обговорили можливі санкції проти Ізраїлю через недотримання міжнародного гуманітарного права.